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Рамзан Кадыров разыгрывает между патриотами iPhone

В качестве приза Рамзан Ахматович приготовил статусный продукт корпорации Apple.

Рамзан Кадыров разыгрывает между патриотами iPhone

От подписчиков чеченского лидера требуется придумать "красивый, яркий, сногсшибательный, оригинальный, уникальный и просто неповторимый" отзыв о столице Чеченской республики.

Лидер Чечни уверил, что победителя он выберет лично сам, изучив все комментарии к посту.

Интернет-пользователи тут же включились в борьбу за iPhone.

"Не Москва, не Париж, не Мадрид и не Рим — просто Грозный, прошедший все муки. Ночью в городе вдруг загорелись огни, он чудесен и красочно звёздный. О, Аллаh, и в дальнейшем ты город храни, Город, что называется Грозный", — сочинили выразительные стихи жители одного из красивейших городов Северного Кавказа.

Кто-то стал петь "оды" самому Рамзану Ахматовичу, предупредив предварительно, что iPhone ему не нужен, а его хвалебные слова продиктованы исключительно уважением к лидеру Чеченской республики.

"Хвала Всевышнему Аллаху, что даровал нам такого главу, как Вы, Рамзан Ахматович", — пишут подписчики Кадырова.

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