Оперная певица из России чуть не стала жертвой теракта в Вене

Сразу две российские исполнительницы находились рядом с местом взрыва в столице Австрии.

Если Анна Нетребко рассказала, что находилась неподалёку от места теракта, то другая оперная певица из республики Татарстан Аида Гарифуллина попала в самый эпицентр трагедии.

По словам певицы, в момент взрыва она была в ресторане. На улице, по её словам, было многолюдно.

"Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться. Мы примерно полчаса сидели там, никуда не вылезая, я только написала родным, чтобы были дома и закрылись", — объяснила Аида.

Гарифуллина выразила соболезнования родным и близким погибших. Исполнительница порекомендовала жителям Вены пока не посещать общественные места.

В результате теракта погибли четыре человека, еще двадцать два были ранены. Нападение на мирных жителей руководство Австрии назвало "борьбой цивилизации и варварства".