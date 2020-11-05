Конкин решил продать жильё умершей дочери

Спустя две недели после смерти Софии Конкиной актёр решил распрощаться с её недвижимостью.

Сотрудники шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" выяснили, что однокомнатная квартира в Химках, в которой проживала София со своей дочкой, продается за шесть миллионов рублей.

Журналисты притворились покупателями и убедились, что жильё действительно пытаются реализовать.

Риелтор объяснила "липовым" покупателям, что однушка была куплена два года назад. Продавец рассказала о хорошем ремонте, который был сделан предыдущими хозяевами.

Сын Конкина, который уже не раз выступал в ток-шоу, где высказывался против отца, рассказал, что его сестре негде было жить с ребёнком после развода. Некоторое время она пожила у отца, который пожалел дочь и купил ей квартиру. В тайне от отца София сдавала жильё, а сама переехала к своему возлюбленному.

Интернет-пользователи предположили, что жильё напоминает несчастному отцу о смерти дочери, поэтому он решил расстаться с недвижимостью, за которой тянется шлейф тяжёлых воспоминаний.