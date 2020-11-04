В США будут беспорядки несмотря на результаты выборов, считает эксперт

Общество в Америке как никогда расколото на полярные части. Это может привести к беспорядкам в США несмотря на то, кто будет объявлен победителем президентских выборов в Штатах.

Дональд Трамп и Джо Байден успели почти одновременно заявить о своей победе на выборах. Пока по количеству выборщиков впереди идёт Байден, ситуация решается в шести "колеблющихся штатах".