Общество в Америке как никогда расколото на полярные части. Это может привести к беспорядкам в США несмотря на то, кто будет объявлен победителем президентских выборов в Штатах.
Дональд Трамп и Джо Байден успели почти одновременно заявить о своей победе на выборах. Пока по количеству выборщиков впереди идёт Байден, ситуация решается в шести "колеблющихся штатах".
"Победа того или иного кандидата может повлечь за собой массовые протесты на улицах страны. В среду полиция США в нескольких штатах уже задержала демонстрантов, которые препятствовали дорожному движению. Никогда за последние десятилетия не было такой поляризации в обществе США в поддержке кандидатов", — прокомментировал РИА "Новости" бизнес-посол "Деловой России" в Калифорнии Илья Микин.
"Поэтому вне зависимости от результатов выборов можно ожидать беспорядков в США и несогласие с результатами. По результатам exit poll, Байден опережает Трампа больше, чем (Хиллари) Клинтон опережала Трампа", — добавил Микин.
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