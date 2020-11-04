Кому противопоказана российская вакцина от коронавируса?

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендовали вакцинироваться отечественным препаратом центра "Вектор" некоторым категориям людей. В частности, не нужно применять вакцину при аллергии.

Этим препаратом не планируют вакцинировать детей.

"Противопоказания к применению вакцины "ЭпиВакКорона" являются следующими: гиперчувствительность к компонентам препарата, например, гидроокиси алюминия. Тяжелые формы аллергических заболеваний, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность. Также вакцина запрещена для детей, поскольку исследования препарата на детях не проводились", — сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Вакцинация россиян в массовом порядке будет производиться в следующем году.