Три категории россиян смогут оформить досрочную пенсию с 2021 года

Специалист негосударственного фонда проинформировал, какие три категории россиян могут претендовать на досрочную пенсию по старости. Они смогут получать пенсии уже в следующем году.

Это предпенсионеры, многодетные матери и россияне с большим трудовым стажем.

"С повышением пенсионного возраста правительство определило, что на более ранний выход на пенсию в следующем году могут рассчитывать предпенсионеры, которым до пенсии остается ещё два года, однако они уже отработали 20 или 25 лет (соответственно, женщины и мужчины), но так и не смогли трудоустроиться после увольнения", — сообщил агентству "Прайм" глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

На досросчную пенсию могут претендовать также многодетные матери и люди, имеющие большой трудовой стаж.