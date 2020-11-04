Специалист негосударственного фонда проинформировал, какие три категории россиян могут претендовать на досрочную пенсию по старости. Они смогут получать пенсии уже в следующем году.
Это предпенсионеры, многодетные матери и россияне с большим трудовым стажем.
"С повышением пенсионного возраста правительство определило, что на более ранний выход на пенсию в следующем году могут рассчитывать предпенсионеры, которым до пенсии остается ещё два года, однако они уже отработали 20 или 25 лет (соответственно, женщины и мужчины), но так и не смогли трудоустроиться после увольнения", — сообщил агентству "Прайм" глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
На досросчную пенсию могут претендовать также многодетные матери и люди, имеющие большой трудовой стаж.
"Раньше пойти на заслуженный отдых могут женщины с тремя детьми. Их пенсия наступает теперь на три года раньше нового пенсионного возраста. Мать, родившая четверых детей имеет право оставить работу на четыре года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, то пенсия для нее наступает в 50 лет.
Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем — для женщин не менее 37 лет и для мужчин — не менее 42 лет", — напомнил Биезбардис.
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