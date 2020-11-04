В Вашингтоне проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов

Жители федерального округа Колумбия, в который входит столица США — Вашингтон, проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и потребления галлюциногенных грибов.

Вопрос был вынесен на голосование на всеобщих выборах в США 3 ноября.

"Инициативой, в поддержку которой высказались более 76% жителей столицы США, предлагается отнести преследование причастных к некоммерческому выращиванию, разведению, приобретению, транспортировке, распространению и хранению галлюциногенных грибов к числу наименьших приоритетов в работе столичных правоохранителей", — пишет газета The Hill.

В статье отмечается, что вопросы частичной легализации наркотиков были вынесены на обсуждение ещё в шести Штатах.