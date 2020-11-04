Жители федерального округа Колумбия, в который входит столица США — Вашингтон, проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и потребления галлюциногенных грибов.
Вопрос был вынесен на голосование на всеобщих выборах в США 3 ноября.
"Инициативой, в поддержку которой высказались более 76% жителей столицы США, предлагается отнести преследование причастных к некоммерческому выращиванию, разведению, приобретению, транспортировке, распространению и хранению галлюциногенных грибов к числу наименьших приоритетов в работе столичных правоохранителей", — пишет газета The Hill.
В статье отмечается, что вопросы частичной легализации наркотиков были вынесены на обсуждение ещё в шести Штатах.
"3 ноября в нескольких американских Штатах на голосование были вынесены вопросы, связанные с легализацией наркотических веществ. В частности, жители Нью-Джерси одобрили легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях. Меры по легализации употребления марихуаны в рекреационных или медицинских целях также были вынесены на голосование в Монтане, Аризоне, Южной Дакоте и Миссисипи. В свою очередь жители Орегона высказались за отмену уголовной ответственности за хранение небольшого количества тяжёлых наркотиков, в частности, героина и кокаина", — отмечается в публикации.
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