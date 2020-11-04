Депутат оценил идею ограничить онлайн-переводы для пенсионеров

Депутат Светлана Бессараб считает, что предложение о лимитировании онлайн-переводов для пенсионеров ударит по ним самим, а не мошенникам, которые хотят обокрасть людей преклонного возраста.

Ранее общественник попросил в письме главу ЦБ ввести лимит пенсионерам в десять тысяч рублей, чтобы людей пожилого возраста не обокрали онлайн- мошенники.

"Предложение руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ввести ограничения на онлайн-переводы для пенсионеров накажет не мошенников, а пенсионеров, которым нужно будет перевести крупную сумму денег. Почему мы ограничиваем его права фактически, не усиливая наказание для мошенников", — заявила телеканалу RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что депутаты предлагали ужесточить наказание для мошенников, обманывающих стариков.