Замдиректора Научно-исследовательского института при Роспотребнадзоре заявила, что среди симптомов COVID-19 иногда встречается заложенность ушей. Аналогичный симптом встречается и при ОРВИ.
Симптом становится угрожающим, если не проходит несколько дней.
"Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19. Он может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу", — рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По словам врача, это подтвердило исследование, проведённое турецкими учёными.
"В Турции учёные проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с лёгкой формой заболевания", — проинформировала эпидимиолог.
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