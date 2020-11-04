Новый нехарактерный симптом коронавируса назвал эпидемиолог

Замдиректора Научно-исследовательского института при Роспотребнадзоре заявила, что среди симптомов COVID-19 иногда встречается заложенность ушей. Аналогичный симптом встречается и при ОРВИ.

Симптом становится угрожающим, если не проходит несколько дней.

"Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19. Он может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу", — рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам врача, это подтвердило исследование, проведённое турецкими учёными.