Россияне живут в единстве благодаря патриотизму и сплочённости. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
"Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", — отметил глава государства.
Напомним, 4 ноября в РФ отмечается День народного единства.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...