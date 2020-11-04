В США выбрали первого сенатора-трансгендера

В сенат американского штата Делавэр вошла представитель Демократической партии Сара Макбрайд, которая ранее сменила пол. Она стала первым трансгендером, который оказался на выборной должности в Америке.

На выборах в США избирали не только президента, но и 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, 11 губернаторов штатов и двух территорий. В некоторых штатах состоялись выборы в местные заксобрания.