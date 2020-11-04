В сенат американского штата Делавэр вошла представитель Демократической партии Сара Макбрайд, которая ранее сменила пол. Она стала первым трансгендером, который оказался на выборной должности в Америке.
На выборах в США избирали не только президента, но и 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, 11 губернаторов штатов и двух территорий. В некоторых штатах состоялись выборы в местные заксобрания.
"В сенат американского штата Делавэр вошла Сара Макбрайд из Демократической партии, которая таким образом стала первым трансгендером, занявшим выборную должность в США", — сообщает The New York Times.
"Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо, спасибо, спасибо", — написала Макбрайд на своей странице в "Инстаграм".
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...