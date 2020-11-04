В День народного единства России губернатор Калужской области сел за руль автомобиля из служебного автопарка, чтобы развозить врача и медсестру к "ковидным" больным по вызовам из городской больницы № 5.
Чиновник прошёл инструктаж, получил специальный халат и другие средства индивидуальной защиты.
"Среди жителей Калужской области достаточно много людей, которые вызываются помочь врачам. Ранее мы выделили дополнительный автотранспорт из парка правительства для медучреждений региона. Я посчитал, что важно лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять личное участие в этом", — рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша РИА "Новости".
Он пересказал впечатления врача и медсестры от посещения каждого пациента.
"Врачи, с которыми мы сегодня ездили по адресам, рассказывались мне о каждом пациенте. Я видел, как они радовались тому, что человек идёт на поправку, или у него отрицательный результат теста. И становились серьёзными, если ситуация была не такая оптимистичная. Было очень важно прочувствовать этот момент", — добавил Шапша.
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