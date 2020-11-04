Калужский губернатор сам сел за руль, чтобы развозить врачей

В День народного единства России губернатор Калужской области сел за руль автомобиля из служебного автопарка, чтобы развозить врача и медсестру к "ковидным" больным по вызовам из городской больницы № 5.

Чиновник прошёл инструктаж, получил специальный халат и другие средства индивидуальной защиты.

"Среди жителей Калужской области достаточно много людей, которые вызываются помочь врачам. Ранее мы выделили дополнительный автотранспорт из парка правительства для медучреждений региона. Я посчитал, что важно лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять личное участие в этом", — рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша РИА "Новости".

Он пересказал впечатления врача и медсестры от посещения каждого пациента.