Киевский градоначальник заявил, что вылечился от коронавируса

Виталий Кличко проинформировал, что вылечился после инфицирования коронавирусной инфекцией. Это заявление мэр Киева сделал, находясь в офисном помещении, в отличие от предыдущих дней, когда участвовал в брифингах по видеосвязи из дома, где находился на самоизоляции.

"Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо. То есть сейчас полон сил и готов работать", — отметил киевский градоначальник.

Кличко рассказал о том, что он подхватил эту инфекционную болезнь за день до местных выборов на Украине — 24 октября. По этой причине не смог на следующий день пойти на избирательный участок, чтобы проголосовать.

О том переизбрался ли Виталий Кличко мэром Киева или ему предстоит второй тур выборов, пока официального решения избиркома нет.