Виталий Кличко проинформировал, что вылечился после инфицирования коронавирусной инфекцией. Это заявление мэр Киева сделал, находясь в офисном помещении, в отличие от предыдущих дней, когда участвовал в брифингах по видеосвязи из дома, где находился на самоизоляции.
"Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо. То есть сейчас полон сил и готов работать", — отметил киевский градоначальник.
Кличко рассказал о том, что он подхватил эту инфекционную болезнь за день до местных выборов на Украине — 24 октября. По этой причине не смог на следующий день пойти на избирательный участок, чтобы проголосовать.
О том переизбрался ли Виталий Кличко мэром Киева или ему предстоит второй тур выборов, пока официального решения избиркома нет.
"По итогам подсчётов — 56% голосов на выборах мэра столицы лидирует Кличко. У него есть шансы одержать победу уже в первом туре", — сообщил накануне заместитель главы Киевской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.
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