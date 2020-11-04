В Сочи водолазы приступили к поиску пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова, который накануне вышел из отеля и пропал без вести.
Позже его телефон был обнаружен на пирсе Нижнеимеретинского порта.
"Сегодня поиски ведутся на двух катерах. На одном катере два спасателя проводят визуальный осмотр акватории. Район поиска — от стадиона "Фишт" до российско-абхазской границы на удалении до одного километра от берега. Также на втором катере четыре водолаза проводят поиски непосредственно у пирса, где был найден телефон бизнесмена. Пока поиски результатов не дали", — сообщают в МЧС.
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