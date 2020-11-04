В Сочи водолазы ищут пропавшего основателя Skillbox

В Сочи водолазы приступили к поиску пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова, который накануне вышел из отеля и пропал без вести.

Позже его телефон был обнаружен на пирсе Нижнеимеретинского порта.