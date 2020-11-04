Главу Центробанка Набиуллину попросили ввести лимит на онлайн-переводы российских пенсионеров, чтобы обезопасить их денежные накопления от дистанционных краж виртуальных мошенников.
Жертвой таких злоумышленников зачастую становятся пенсионеры в преклонном возрасте.
"Активизировавшие телефонные мошенники, которые под разными предлогами стремятся получить доступ к счетам пенсионеров, а затем заставляют их переводить денежные средства на свои счета. Зачастую цель злоумышленников — пожилые россияне", — написал руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме на имя руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Курдесов полагает, что лимит на перевод не позволит аферистам полностью обчистить пенсионеров за один раз.
"В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Подобное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств пенсионеров дистанционным способом", — говорится в письме.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...