В России пенсионерам могут ограничить сумму онлайн-переводов

Главу Центробанка Набиуллину попросили ввести лимит на онлайн-переводы российских пенсионеров, чтобы обезопасить их денежные накопления от дистанционных краж виртуальных мошенников.

Жертвой таких злоумышленников зачастую становятся пенсионеры в преклонном возрасте.

"Активизировавшие телефонные мошенники, которые под разными предлогами стремятся получить доступ к счетам пенсионеров, а затем заставляют их переводить денежные средства на свои счета. Зачастую цель злоумышленников — пожилые россияне", — написал руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме на имя руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курдесов полагает, что лимит на перевод не позволит аферистам полностью обчистить пенсионеров за один раз.