Прах Валентины Легкоступовой разделят на две части

Разделённый на две части прах Легкоступовой будет покоиться в разных местах.

Исполнительница песни "Ягода-малина" будет похоронена в новой части Троекуровского кладбища. Только в этой части московского кладбища в настоящий момент выделяются участки для захоронений. Там же была похоронена певица Юлия Началова.

Тело Легкоступовой, которая скончалась в августе этого года от черепно-мозговой травмы, было кремировано.

В своём завещании певица просила развеять её прах над морем, однако родственники склоняются к тому, чтобы предать останки Валентины Легкоступовой земле, согласно православному обычаю.

Чтобы достичь компромисса между завещанием Легкоступовой и стремлением родственников иметь место, куда они могли бы приходить к умершей на могилку, было решено разделить прах на две части.

Одну часть кремированных останков развеют над морем. Другую — предадут земле по канонам православной веры.

Поклонники певицы предполагают, что родные Легкоступовой дожидаются какой-либо знаменательной даты, чтобы совершить чин погребения. Например, это может быть днём рождения исполнительницы — 30 декабря.

В этом году Валентине Легкоступовой должно было исполниться 55 лет.