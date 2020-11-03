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Сенатор засомневался в перспективе "материнской зарплаты" в России

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал "Правде. Ру" предложение губернатора Ульяновской области Сергея Морозова о введении в России "материнской зарплаты".

Сенатор засомневался в перспективе "материнской зарплаты" в России

Морозов считает, что матерям родившим четвёртого и последующего детей, и воспитывающих их, нужно, чтобы государство им платило пособие сравнимое с зарплатой.

"Что касается "материнской заработной платы", я бы здесь пока подумал о том, чтобы не превратить такого рода поддержку матерей в некое (поощрение иждивенчества — прим. редакции). У нас есть ряд категорий семей. И если мои опасения были бы беспочвенны, пусть меня поправят. Если мы посмотрим контингент даже старшей возрастной группы, которые находятся в домах-интернатах, контингент ребят, которые находятся в специализированных учреждениях детского профиля, то там не все дети-сироты, оставшиеся без родителей. Там очень многие остались без родителей в силу других причин, а не в силу того, что родителей нет. Поэтому здесь нужно проявить очень грамотное разделение добросовестного отношения к своим семейным обязанностям и поддерживать семьи, конечно, методами не только такими, а и другими методами", — рассказал сенатор.

Он напомнил, что в стране есть другие социальные проекты, дают возможности в в несколько ином ключе поддержки семьи, чтобы семья вставала на ноги и сама продолжала жить своей экономической жизнью, а не только рассчитывая на подкормки государства.

"Чистым иждивенчеством мы ситуацию в этой части не можем поправить. Здесь должна быть семья дружная, здоровая, при этом способная воспроизводить самих себя, но при этом уметь сами себя обслуживать даже с помощью тех поддерживающих мер, которые государством осуществляются. Но при этом не скатываться на позицию чистого иждивенчества, потому что человек в любом случае живёт своим трудом", — заключил Валерий Рязанский, комментирую ситуацию изданию "Правда. Ру".

Ранее сенатор оценил введение отцовского капитала в Ульяновской области.

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