Сенатор Рязанский оценил введение отцовского капитала в Ульяновске

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал "Правде.Ру" введение с января 2021 года в Ульяновской области отцовского капитала.

Рязанский полагает, что регионы вправе финансировать те или иные собственные социальные проекты.

"Начнем с того, что каждый регион может выстраивать свою линию экономического и социального поведения в вопросах демографии. Есть федеральные законы, которые поддерживают демографическую ситуацию, поддерживают проблемы рождаемости и поддержку семей. Имеется в виду и материнский капитал, и вопросы детских пособий, и система родовспоможения, медицины, образования. Это все в федеральном законодательстве есть", — сообщил сенатор.

Он полагает, что в других регионах могут создать программы помощи другим категориям населения.

"Теперь есть в рамках новой Конституции, действующего законодательства возможности региональным властям дополнительно предусматривать то, что они считают для себя наиболее важным. Есть регионы, где больше надо позаботиться о старшем поколении в силу каких-то причин", — считает парламентарий.

Он полагает, что каждый регион вправе дополнить федеральные полномочия своими возможностями.