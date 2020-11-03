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Сенатор Рязанский оценил введение отцовского капитала в Ульяновске

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал "Правде.Ру" введение с января 2021 года в Ульяновской области отцовского капитала.

Сенатор Рязанский оценил введение отцовского капитала в Ульяновске

Рязанский полагает, что регионы вправе финансировать те или иные собственные социальные проекты.

"Начнем с того, что каждый регион может выстраивать свою линию экономического и социального поведения в вопросах демографии. Есть федеральные законы, которые поддерживают демографическую ситуацию, поддерживают проблемы рождаемости и поддержку семей. Имеется в виду и материнский капитал, и вопросы детских пособий, и система родовспоможения, медицины, образования. Это все в федеральном законодательстве есть", — сообщил сенатор.

Он полагает, что в других регионах могут создать программы помощи другим категориям населения.

"Теперь есть в рамках новой Конституции, действующего законодательства возможности региональным властям дополнительно предусматривать то, что они считают для себя наиболее важным. Есть регионы, где больше надо позаботиться о старшем поколении в силу каких-то причин", — считает парламентарий.

Он полагает, что каждый регион вправе дополнить федеральные полномочия своими возможностями.

"И в этой связи это только приветствуется. Если Сергей Иванович (Морозов — прим. редакции) находит у себя вместе с парламентом Ульяновской области возможности дополнительно сделать такой вклад (отцовский капитал) в улучшение материального положения семей, ради бога, это только можно приветствовать", — заявил Валерий Рязанский изданию "Правда.Ру".

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