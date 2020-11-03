Губернатор Севастополя пригласил туристов на отдых в город, пообещав, что не будет вводить дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В городе в последние дни фиксируется от 70 до 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Туристы могут приезжать. В городе не планируется вводить дополнительных ограничений для туристов на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом", — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в месте заселения нужно показать справку об отсутствии коронавируса.
"Единственное ограничение — когда заселяешься в гостиницу, нужно предъявить справку сроком не позднее пяти дней, что ты сдал любым доступным способом анализ на коронавирус: либо ПЦР, либо антитела, либо еще какое-то подтверждение, что в момент заселения ты не болеешь", — сказал губернатор Развожаев.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...