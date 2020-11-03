В Севастополе не станут вводить новые ограничения для туристов

Губернатор Севастополя пригласил туристов на отдых в город, пообещав, что не будет вводить дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В городе в последние дни фиксируется от 70 до 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Туристы могут приезжать. В городе не планируется вводить дополнительных ограничений для туристов на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом", — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в месте заселения нужно показать справку об отсутствии коронавируса.