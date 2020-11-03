Потребление большого количества кофе может сказаться на психике

Кофе вызывает у некоторых людей обострение симптомов тревожного расстройства, поэтому важно ограничить потребление этого напитка, считают медицинские специалисты.

Хотя известно довольно много случаев, когда люди спокойно засыпают после трёх чашек эспрессо.

"Организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом, люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину", — говорится в статье на портале Huffington Post.

Медики рекомендуют пить не более 4 чашек кофе в день.