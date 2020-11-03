Кофе вызывает у некоторых людей обострение симптомов тревожного расстройства, поэтому важно ограничить потребление этого напитка, считают медицинские специалисты.
Хотя известно довольно много случаев, когда люди спокойно засыпают после трёх чашек эспрессо.
"Организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом, люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину", — говорится в статье на портале Huffington Post.
Медики рекомендуют пить не более 4 чашек кофе в день.
"Такое расхождение в реакции может быть связано с генетическими различиями, принятием лекарств, таких как оральные контрацептивы, а также с тем, какое количество кофеина является нормой для организма. Напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости", — отмечает профессор психологии.
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