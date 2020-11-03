В региональном Минобразования сообщили, что погибшим россиянином на прогулочном судне в районе Алании оказался 37-летний директор специализированной школы из Татарстана Данияр Мухитов.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с прогулочным катером, который затонул у берегов Алании, погиб россиянин 1983 года рождения. Судно нарвалось на подводные скалы, пропороло дно и затонуло. Тело россиянина нашли в трюме.
"Погибший — Данияр Мухитов, директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он находился в Турции в отпуске вместе с супругой", — рассказал представитель министерства образования и науки Татарстана.
В ведомстве очень тепло отозвались о погибшем педагоге.
"Мухитов был прекрасным педагогом, очень добрым, позитивным и порядочным человеком, которого любили дети и уважали взрослые. У него остались двое детей — 2011 и 2014 годов рождения", — добавил представитель министерства.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...