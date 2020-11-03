Погибшим в Турции россиянином оказался директор спецшколы из Татарстана

В региональном Минобразования сообщили, что погибшим россиянином на прогулочном судне в районе Алании оказался 37-летний директор специализированной школы из Татарстана Данияр Мухитов.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с прогулочным катером, который затонул у берегов Алании, погиб россиянин 1983 года рождения. Судно нарвалось на подводные скалы, пропороло дно и затонуло. Тело россиянина нашли в трюме.

"Погибший — Данияр Мухитов, директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он находился в Турции в отпуске вместе с супругой", — рассказал представитель министерства образования и науки Татарстана.

В ведомстве очень тепло отозвались о погибшем педагоге.