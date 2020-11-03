Депутат Александр Шерин: "В Турции отдыхать опасно"

Турция — небезопасная для российских туристов страна, к тому же это государство враждебно настроено к России, считает депутат Госдумы Александр Шерин.

Ранее посол России в Турции заявил, что на курортах страны с августа 326 граждан РФ заразились коронавирусной инфекцией, 11 человек умерли. В больницах Турции с этим заболеванием лежит 31 человек, ещё 87 находятся на самоизоляции.

"Эта страна опасна не только для наших туристов, но и для нашего государства. Я вообще, как уважающий себя гражданин России, не считаю возможным для себя отдыхать в стране, которая сбивала самолёт и уничтожала нашего пилота. Я имею в виду инцидент над Сирией, когда был сбит российский Су-24. Не считаю возможным финансировать это государство деньгами туристов, а мы косвенно это делаем", — заявил радио "Говорит Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

Шерин полагает, что страна не будет заботиться о безопасности туристов.