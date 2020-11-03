Турция — небезопасная для российских туристов страна, к тому же это государство враждебно настроено к России, считает депутат Госдумы Александр Шерин.
Ранее посол России в Турции заявил, что на курортах страны с августа 326 граждан РФ заразились коронавирусной инфекцией, 11 человек умерли. В больницах Турции с этим заболеванием лежит 31 человек, ещё 87 находятся на самоизоляции.
"Эта страна опасна не только для наших туристов, но и для нашего государства. Я вообще, как уважающий себя гражданин России, не считаю возможным для себя отдыхать в стране, которая сбивала самолёт и уничтожала нашего пилота. Я имею в виду инцидент над Сирией, когда был сбит российский Су-24. Не считаю возможным финансировать это государство деньгами туристов, а мы косвенно это делаем", — заявил радио "Говорит Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.
Шерин полагает, что страна не будет заботиться о безопасности туристов.
"Турция не совсем та страна, которая сегодня будет беспокоиться о безопасности иностранных туристов, в том числе и российских. Простые смертные граждане не могут рассчитывать на то, что они там будут в большей безопасности, чем на российских курортах. Тем более, когда речь идёт о пандемии", — заключил Шерин.
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