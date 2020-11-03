Министр нашёл школьников без мобильников. Они оказались староверами

Глава Минпросвещения, выступая на школьном форуме в "Артеке" рассказал участникам, что он однажды встретил их ровесников, которые совсем не пользуются ни соцсетями, ни смартфонами.

Эти школьники нашлись в староверческом селе в Туве.

"Есть Республика Тыва, как-то я поехал, был в республике, был в поселении староверов. Встречался с ребятами молодыми, со школьниками вашего возраста, которые ни разу не видели мобильного телефона и не были в социальных сетях. Причем они знают, что есть и мобильные телефоны, социальные сети. Вы знаете, они производят очень интересное впечатление. Чистые, добрые", — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече со старшеклассниками-финалистами конкурса "Большая перемена" в "Артеке".

Постоянное пребывание школьников в соцсетях министр назвал вызовом для системы образования.