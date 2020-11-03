Ульяновский министр оправдался за полёт в Ниццу

Ульяновский чиновник подтвердил, что был в отпуске во Франции, с которой нет авиасообщения. Он летал в Ниццу не на частном самолёте, а на стыковых рейсовых через Великобританию, с которой сообщение у России есть.

Мужчина подчеркнул, что они с женой — главой Чердаклинской районной администрации Ульяновской области — покупали билеты на свои деньги, а не на бюджетные.

"Билеты на самолёт мы покупали лично, на что у нас есть подтверждающие документы. Стыковочный рейс у нас был в Великобритании, летали мы действительно во Францию, по прилёту сдали, как положено, тест на COVID-19, он отрицательный, о чём уведомили Роспотребнадзор, отпуск закончился, вышли на работу, работаем", — рассказал радио "Говорит Москва" зампредседателя правительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин.

Он заявил что были куплены только два билета. Один на его имя, а другой — на имя супруги Марии Шпак.

"Документы на билет на самолёт есть, именно посадочные, на одно место выкуплены, на что есть подтверждающие документы, а не на весь самолёт, как ульяновские СМИ утверждали, что мы снимали какой-то частный, что полностью снимали борт", — заявил чиновник.

Региональная прокуратура начала проверку публикации местных СМИ.