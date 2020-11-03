Дмитрий Володарский: "В медицину нельзя загонять стимулами"

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить российским гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении в медицинские вузы. Соответствующее обращение он направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Таким образом, считает парламентарий, можно будет решить проблему нехватки медицинских специалистов. Он считает, что власти должны разработать дополнительные стимулирующие меры, которые позволят привлечь людей в отрасль.

Данную инициативу в интервью "Радио-1" прокомментировал креативный директор общества "Амбулаторный врач", заместитель главного редактора журнала "Амбулаторный приём" Дмитрий Володарский.

"С моей точки зрения это не решит проблему. Потому что медицина — не то место, куда нужно загонять человека какими-то стимулами, если у него нет призвания. Да, с другой стороны, в 17 лет не каждый это чувствует. Ближе к 30 годам люди лучше осознают себя и выбирают профессию по душе. Но если говорить глобально, то нужно выделять совершенно другой процент от ВВП на медицину и здравоохранение. Нужен другой системный подход", — заявил он.

Основная проблема отрасли — состояние образования, считает эксперт.

"Систему образования нужно адаптировать. Оно во многом теоретизировано. Нужно внедрить профилактическое изучение тех или иных заболеваний. Потому что не всегда то, что даёт вуз, можно применить на практике", — отметил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что многие медицинские вузы не имеют своих клиник. Кафедры, как правило, базируются в больницах и поликлиниках. Студентам не всегда предоставляют пациентов. К тому же с 2016 года отменили интернатуру, поэтому теперь выпускники после шестого курса не имеют никакой предварительной подготовки, поэтому его работа не может быть эффективной.

Как исправить ситуацию?

Володарский отметил, что нужно повысить престиж преподавателей медицинских вузов. Кроме того, необходимо повысить зарплату и минимизировать объём бюрократической работы врачей.

Также важно отношение общества к врачам. На протяжении последних 20-25 лет образ врача постепенно превратился в негативный, особенно в СМИ.