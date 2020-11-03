Губернатор Ульяновской области призвал ввести в России материнскую зарплату для женщин, которые родили четвёртого и последующих детей и занимаются их воспитанием.
Ульяновская область — первый регион России, где анонсировали введение отцовского капитала.
"Необходимо наконец-то ввести так называемую материнскую заработную плату за рождение и воспитание четвертого и последующих детей, я думаю, что это очень важное решение, о котором много лет ведется дискуссия. Особое направление — это развитие детских садов различных форматов и различных форм собственности, потому что сегодня этому процессу уделяется не такое большое внимание, как хотелось бы", — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на форуме "Сообщество".
Он проинформировал, что в области более 13 тысяч многодетных семей, а анонсированный ранее отцовский капитал для пап при рождении третьего ребёнка будет введён в уже с 2021 года.
"Уже со следующего года мы приступили к подготовке реализации приоритетного регионального проекта "Многодетный регион" в рамках отцовского семейного капитала", — проинформировал Морозов.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.