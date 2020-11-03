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Ульяновский губернатор призвал ввести материнскую зарплату

Губернатор Ульяновской области призвал ввести в России материнскую зарплату для женщин, которые родили четвёртого и последующих детей и занимаются их воспитанием.

Ульяновский губернатор призвал ввести материнскую зарплату

Ульяновская область — первый регион России, где анонсировали введение отцовского капитала.

"Необходимо наконец-то ввести так называемую материнскую заработную плату за рождение и воспитание четвертого и последующих детей, я думаю, что это очень важное решение, о котором много лет ведется дискуссия. Особое направление — это развитие детских садов различных форматов и различных форм собственности, потому что сегодня этому процессу уделяется не такое большое внимание, как хотелось бы", — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на форуме "Сообщество".

Он проинформировал, что в области более 13 тысяч многодетных семей, а анонсированный ранее отцовский капитал для пап при рождении третьего ребёнка будет введён в уже с 2021 года.

"Уже со следующего года мы приступили к подготовке реализации приоритетного регионального проекта "Многодетный регион" в рамках отцовского семейного капитала", — проинформировал Морозов.

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