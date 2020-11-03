Популярный радиоведущий Павел Шилин скончался в Томске от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 28 лет. Шилин вёл рубрики на "Авторадио" и радио ENERGY.
Радиоведущего в тяжёлом состоянии доставили в переполненный госпиталь, где лечили больных COVID-19. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию. Оказалось, что Шилин болел сахарным диабетом. Это могло стать причиной осложнений, которые и привели к смерти.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.