Первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский ответил на вопрос "Правды.ру", осуществимо ли предложение Общественной палаты РФ создать Росфейкнадзор.
Ранее сообщалось, что активисты Общественной палаты РФ нашли в интернете более 25 тысяч ложных сообщений. В связи с этим они предложили создать ведомство по борьбе с фейками и назвать Росфейкнадзор.
Сергей Боярский считает, что для этой цели можно создать общественную организацию.
"Мне кажется, что создание общественной организации возможно в любом виде, в любом варианте. Это может быть сообщество единомышленников и какая-то структура. Наверное, это было бы полезно и неплохо", — сказал парламентарий.
Он не считает, что для поиска ложной информации в Сети нужна обязательно государственная структура.
"Я не знаю, насколько эффективным будет этот инструмент. Мне сложно судить. Это точно не должна быть государственная структура, на мой взгляд. Таких предложений еще не поступало ни в Государственную Думу, ни в ответственные ведомства. Общественная палата — достаточно креативный орган, они очень часто предлагают такие новаторские вещи.
Давайте посмотрим, как будет развиваться их предложение, насколько жизнеспособно и востребовано будет. Очень много зависит от того, насколько будет доступна эта информация, насколько простой пользователь будет осведомлен о существовании такого ресурса и будет ли он там что-то перепроверять", — заявил в комментарии "Правде.ру" депутат Сергей Боярский.
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