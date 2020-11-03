Депутат Сергей Боярский оценил идею создания Росфейкнадзора

Первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский ответил на вопрос "Правды.ру", осуществимо ли предложение Общественной палаты РФ создать Росфейкнадзор.

Ранее сообщалось, что активисты Общественной палаты РФ нашли в интернете более 25 тысяч ложных сообщений. В связи с этим они предложили создать ведомство по борьбе с фейками и назвать Росфейкнадзор.

Сергей Боярский считает, что для этой цели можно создать общественную организацию.

"Мне кажется, что создание общественной организации возможно в любом виде, в любом варианте. Это может быть сообщество единомышленников и какая-то структура. Наверное, это было бы полезно и неплохо", — сказал парламентарий.

Он не считает, что для поиска ложной информации в Сети нужна обязательно государственная структура.