Мальчика, из которого "изгоняли бесов", направили к психиатру

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором родители "изгоняли беса" из мальчика. Это произошло в селе Гусевка Волгоградской области.

Заместитель главы Ольховского района Наталья Бассанская сообщила РИА "Новости", чтобы мальчика направят к психиатру.

По её словам, семья мальчика переехала в село около года назад. Сейчас она состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.