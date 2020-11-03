Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором родители "изгоняли беса" из мальчика. Это произошло в селе Гусевка Волгоградской области.
Заместитель главы Ольховского района Наталья Бассанская сообщила РИА "Новости", чтобы мальчика направят к психиатру.
По её словам, семья мальчика переехала в село около года назад. Сейчас она состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.