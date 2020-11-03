Общественники призвали изменить правила работы наблюдателей на выборах

С предложением законодательно закрепить изменения в работе наблюдателей на выборах выступили общественники. В частности, предлагается дать возможность наблюдателям работать не только на дне голосования, но и с начала избирательной компании.

Предлагается предоставить наблюдателям доступ к системе, при помощи которой ситуационный центр ОП РФ контролирует происходящее на участках в режиме "онлайн".

"В Общественную палату поступило поручение президента РФ проанализировать наблюдение за голосованием. Одно из наших предложений — направлять наблюдателей не только в день голосования, а с момента объявления избирательной кампании", — рассказал председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на форуме ОП РФ "Сообщество".

Он полагает, что общественным наблюдателям необходимо компенсировать некоторые расходы.