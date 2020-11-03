С предложением законодательно закрепить изменения в работе наблюдателей на выборах выступили общественники. В частности, предлагается дать возможность наблюдателям работать не только на дне голосования, но и с начала избирательной компании.
Предлагается предоставить наблюдателям доступ к системе, при помощи которой ситуационный центр ОП РФ контролирует происходящее на участках в режиме "онлайн".
"В Общественную палату поступило поручение президента РФ проанализировать наблюдение за голосованием. Одно из наших предложений — направлять наблюдателей не только в день голосования, а с момента объявления избирательной кампании", — рассказал председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на форуме ОП РФ "Сообщество".
Он полагает, что общественным наблюдателям необходимо компенсировать некоторые расходы.
"Второе, необходимо устранить неравенство между наблюдателями от партий, труд которых оплачивается, и общественниками, работающими на добровольных началах. Компенсировать можно было бы хотя бы транспортные расходы и траты, связанные с питанием и связью", — считает представитель ОП.
"И третье, каждый наблюдатель во время нахождения на избирательном участке смог бы отмечать, что происходит, мог бы идти по нашему стандарту, а мы уже имели бы возможность в ситуационном центре в режиме "онлайн" полностью контролировать по каждому избирательному участку, что происходит", — добавил Григорьев.
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