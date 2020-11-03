Почти половина россиян (49%) считают салат оливье главным праздничным блюдом. Об этом сообщил ВЦИОМ по итогам исследования.

"Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне считают салат "Оливье" (49%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что наших сограждан объединяет салат "Селёдка под шубой", еще 25% назвали пельмени. Каждый из нас любит поесть борщ — считают 18% респондентов", — сказано в сообщении центра.