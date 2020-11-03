Общественная палата призвала отменить день тишины перед голосованием

Общественники выступили за отмену дня тишины накануне выборов, так как день тишины в современных условиях теряет всякий смысл. К тому же сложно определить такой день при трёхдневном голосовании.

В Общественной палате также сослались на отсутствие дня тишины на выборах в Америке.

"Надо признать это честно, и я лично и ряд моих коллег поддерживают отмену дня тишины в нашей стране. И этого дня тишины нет в Соединенных Штатах. К тому же в условиях трехдневного голосования день тишины начинает сдвигаться, — заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич на форуме ОП РФ "Сообщества".

Общественник отметил, что "когда все сидят в смартфонах", день тишины становится невозможным.