Общественники выступили за отмену дня тишины накануне выборов, так как день тишины в современных условиях теряет всякий смысл. К тому же сложно определить такой день при трёхдневном голосовании.
В Общественной палате также сослались на отсутствие дня тишины на выборах в Америке.
"Надо признать это честно, и я лично и ряд моих коллег поддерживают отмену дня тишины в нашей стране. И этого дня тишины нет в Соединенных Штатах. К тому же в условиях трехдневного голосования день тишины начинает сдвигаться, — заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич на форуме ОП РФ "Сообщества".
Общественник отметил, что "когда все сидят в смартфонах", день тишины становится невозможным.
"А во-вторых, это самое важное, мы все люди, сидим в смартфонах, мы все пришли в цифровой мир. О каком дне тишины можно говорить, когда идёт уже давно реклама, продвижение кандидатов, политических программ, партий в социальных сетях", — отметил Малькевич.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.