В России создадут Центр по лекарственному обеспечению граждан

Глава российского правительства подписал документ об учреждении Центра по обеспечению россиян медицинскими препаратами. Организация будет осуществлять закупки лекарств по федеральным программам.

Будут закупаться медикаменты для онкобольных, ВИЧ-инфицированных, больных туберкулёзом и др.

"В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщается на сайте кабмина.

Учредит центр Министерство здравоохранения РФ, оно и займётся регистрацией новой структуры.