Глава российского правительства подписал документ об учреждении Центра по обеспечению россиян медицинскими препаратами. Организация будет осуществлять закупки лекарств по федеральным программам.
Будут закупаться медикаменты для онкобольных, ВИЧ-инфицированных, больных туберкулёзом и др.
"В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщается на сайте кабмина.
Учредит центр Министерство здравоохранения РФ, оно и займётся регистрацией новой структуры.
"Центр будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв. Функции учредителя возложены на министерство здравоохранения. Ведомству поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав", — отмечается в сообщении.
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