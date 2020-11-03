Марадона госпитализирован в Аргентине

Диего Армандо Марадона был госпитализирован вчера, 2 ноября, в клинику города Ла-Плата (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина) после перенесенных проблем на "душевном и эмоциональном уровне".
Об этом сообщает ESPN Аргентина.
Специалисты исключили, что состояние здоровья нынешнего технического директора клуба по гимнастике и фехтованию в Ла-Плата связано с коронавирусом.
В минувший вторник 60-летнему Марадоне пришлось превентивно изолировать себя в своем доме в провинции Буэнос-Айрес после того, как у одного из его телохранителей появились симптомы, совместимые с новым коронавирусом.
Однако, согласно заявлениям личного врача Марадоны Леопольдо Луке, у него «психологические проблемы».
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