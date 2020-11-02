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Соратник Навального возмущен сексизмом российского закона

Российский активист Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на сексизм в отношении мужчин, закрепленный в законах страны.

Соратник Навального возмущен сексизмом российского закона

Его возмущает то, что в России женщин с маленькими детьми нельзя сажать в тюрьму за административные правонарушения, а вот мужчин — можно.

Напомним, что согласно законодательству страны, беременные женщины, лица моложе 18 лет и женщины с детьми в возрасте до 14 лет не могут быть задержаны за административные правонарушения.

В 2019 году Милов был заключен в тюрьму на 30 дней несмотря на то, что у него был двухлетний сын.  Теперь активист хочет, чтобы закон был изменен и отцов с детьми до 14 лет тоже не сажали.

Как сообщает Telegram-канал группы "Апология протеста", оказывающий юридическую помощь арестованным во время протестов, Милов считает, что его 30-дневное содержание под стражей противоречит трем статьям Конституции России, гарантирующим равенство мужчин и женщин, равные права родителей и право на частную жизнь.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Милов — политический активист западного толка, который в 2002 году недолго занимал пост заместителя министра энергетики в правительстве Михаила Касьянова, является близким соратником борца с коррупцией Алексея Навального.
  • 27 июля 2019 года Милов был арестован в студии Навального во время прямой трансляции протестов в Москве из-за отказа городских властей допустить некоторых независимых кандидатов в бюллетени для местных выборов. Несмотря на то, что он не был на самом митинге, он был заключен в тюрьму на 30 дней за участие в нем.
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