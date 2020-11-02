Беглов допустил жёсткие ограничения в Петербурге из-за коронавируса

Глава Северной столицы пригрозил горожанам самыми жёсткими ограничительными мерами, если они не будут соблюдать требования Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Александр Беглов также констатировал, что число заразившихся COVID-19 в последнее время неуклонно растёт.

"Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жёсткие ограничения", — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что горожанам нужно привыкать жить в новых реалиях.