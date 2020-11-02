Почти все заразившиеся COVID за рубежом россияне отдыхали в Турции

После открытия границ Турцией, Великобританией и африканской Танзанией, но родину вернулись с коронавирусной инфекцией более десяти тысяч россиян. Из них около 90 процентов отдыха из Турции.

В стране с августа побывали 1,5 млн россиян, заразились менее 10 тысяч.

"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 млн человек. В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных — больше 10 тысяч положительных тестов на коронавиру — 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О запрете на выезд россиянам в Турцию Попова не сказала, но призвала "принять меры".