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Эмоциональный интеллект: миф или реальность?

Некоторые бизнес-психологи утверждают, что эмоциональный интеллект - это навык будущего, который необходимо развивать. О том, как его развивать, в интервью "Правде.Ру" рассказал политический советник, психотехнолог, политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства "Маркелов Групп", специалист по управлению общественным сознанием Сергей Маркелов.

Эмоциональный интеллект: миф или реальность?

"Для меня, как эксперта-психолога с 30-летним стажем, эмоциональный интеллект — просто временная игрушка. Это один из инструментов, но не самый важный.

С точки зрения психолингвистики данное понятие — просто игра слов. Эмоциональный интеллект — это искусственно созданная психологическая конструкция, которая позволяет отделить при работе с клиентом или при обучении каким-то навыкам бизнесменов, студентов, политиков, педагогов. Это удобная конструкция, которая позволяет противопоставит рациональный интеллект и эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект — это более древний интеллект, это та психологическая фундаментальность, которая в нас лежит, это тот интеллект, который, как говорят, придуман эволюционно. Он основывается на рептилии, на эволюции нашего мозга, на бессознательном и так далее.

Поэтому возникла эта история, возник мировой маркетинговый феномен, что есть эмоциональный интеллект. Запад это очень быстро сделает. Всегда появляется новая теоретическая фишка, потом её начинают прикладывать ко всем от миллиардеров до домохозяек.

Это хороший миф сегодняшней нашей современности об эмоциональном интеллекте, эмоциональном мозге.

Конечно, в любых переговорах, в продажах важна коммуникация. Эмоциональный интеллект — та конструкция, которая работает на переговорах на бессознательное партнёра. Та сторона, с которой ты общаешься, безусловно, на 80% доверяет тому, как ты говоришь эти слова, какие эмоции ты прикладываешь, какие ты делаешь при этом жесты, какие делаешь интонации, интонационные игры — игры языком, громкостью и так далее, эмоции, улыбка.

В мире существуют два подхода по развитию любого навыка, в том числе и эмоционального интеллекта.

Первое направление - это всевозможные коммуникативные тренинги, где тебе позволяют через осознанность, через чувства самого себя, через общение с другими улавливать там, где ты настоящий. Сегодня это называется "новая искренность", "новая правда", "новая честность".

Существуют пакеты тренингов, которые позволяют тебе этот навык достать из себя и начать его использовать. Есть огромное количество технологий от авторских до системных, начиная психоаналитических технологий еще с Фрейда и Юнга, заканчивая современными психотехнологиями типа нейролингвистическое программирование, гештальт-терапия, психодрама.

Второй способ развить эмоциональный интеллект — это возможность установить внутреннюю коммуникацию с самим собой. Что имеется ввиду? Имеется в виду, что ты должен что-то делать, например, с кем-то коммуницировать, с кем-то вести переговоры. Ты должен в этот момент находиться в состоянии внутреннего ресурса, то есть в состоянии внутреннего подвига, внутреннего доверия к себе. И если ты вызвал это состояние у себя, то все остальное все появится. У тебя эмоциональный интеллект начинает выстреливать, ты становишься автоматически, интуитивно искренним, убедительным.

Первый способ — это выучить технологические приёмы, по которым можешь ими манипулировать, ими напрямую пользоваться. Второй способ- это научиться доверять самому себе и через это доверие включать эмоциональный интеллект именно настолько, насколько он нужен автоматически без твоих сознательных усилий для проведения переговоров или других целей", — пояснил собеседник "Правды.Ру".﻿﻿

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