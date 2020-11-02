Некоторые бизнес-психологи утверждают, что эмоциональный интеллект - это навык будущего, который необходимо развивать. О том, как его развивать, в интервью "Правде.Ру" рассказал политический советник, психотехнолог, политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства "Маркелов Групп", специалист по управлению общественным сознанием Сергей Маркелов.

"Для меня, как эксперта-психолога с 30-летним стажем, эмоциональный интеллект — просто временная игрушка. Это один из инструментов, но не самый важный.

С точки зрения психолингвистики данное понятие — просто игра слов. Эмоциональный интеллект — это искусственно созданная психологическая конструкция, которая позволяет отделить при работе с клиентом или при обучении каким-то навыкам бизнесменов, студентов, политиков, педагогов. Это удобная конструкция, которая позволяет противопоставит рациональный интеллект и эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект — это более древний интеллект, это та психологическая фундаментальность, которая в нас лежит, это тот интеллект, который, как говорят, придуман эволюционно. Он основывается на рептилии, на эволюции нашего мозга, на бессознательном и так далее.

Поэтому возникла эта история, возник мировой маркетинговый феномен, что есть эмоциональный интеллект. Запад это очень быстро сделает. Всегда появляется новая теоретическая фишка, потом её начинают прикладывать ко всем от миллиардеров до домохозяек.

Это хороший миф сегодняшней нашей современности об эмоциональном интеллекте, эмоциональном мозге.

Конечно, в любых переговорах, в продажах важна коммуникация. Эмоциональный интеллект — та конструкция, которая работает на переговорах на бессознательное партнёра. Та сторона, с которой ты общаешься, безусловно, на 80% доверяет тому, как ты говоришь эти слова, какие эмоции ты прикладываешь, какие ты делаешь при этом жесты, какие делаешь интонации, интонационные игры — игры языком, громкостью и так далее, эмоции, улыбка.