Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

В стране зарегистрировали шесть с лишним миллионов случаев заболевания ОРВИ, что примерно в пять раз превышает число инфицированных коронавирусом россиян.

В Минздраве считают ситуацию с гриппом благополучной — зарегистрировано всего 20 случаев.

"Ситуация с заболеваемостью гриппом в регионах России в целом остаётся благополучной, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ. По состоянию на сегодня в субъектах Российской Федерации ситуация по заболеваемости гриппом в целом остается благополучной", — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ведомство отметило, что все заболевшие гриппом не были привиты от этого заболевания.

"С начала эпидсезона в стране из 6,19 миллиона зарегистрированных случаев ОРВИ 20 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Все заболевшие не были привиты от гриппа", — говорится в сообщении.