Памфилова сожалеет о сносе народного "Пня для голосования" в Вологде

Элла Памфилова выразила СМИ своё сожаление, что в Вологде демонтировали народный памятник под названием "Пень для голосования имени Эллы Памфиловой". Председатель ЦИК РФ заявила, что памятник ей понравился.

Ранее в вологодских группах в соцсетях появилась информация о металлической урне на пне с табличкой "Пень имени Эллы Памфиловой". В мэрии заявили, что инсталляция не была согласована с городскими властями, и поэтому объект демонтирован.

"Я прекрасно отношусь к народному творчеству. Мне очень понравился этот арт-объект. Если его демонтировали, то очень жаль, сожалею об этом", — рассказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Она сама ранее называла голосование вне помещений "голосованием на пеньке". Пни использовались для этой цели только в трёх областях: Брянской, Владимирской и Ульяновской. Сообщения из других регионов оказались не соответствующими действительности.