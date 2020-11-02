Минцифры планирует создать цифровые дубликаты документов россиян

Дубликаты основных документов россиян могут стать реальностью уже в следующем годы. Свои электронные двойники получат водительские права, охотничьи билеты и другие документы.

Цифровые двойники документов будут храниться в специальном приложении на смартфонах.

"Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов. Я думаю, эта программа стартует уже в следующем году", — сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Он проинформировал, что цифровые пропусков с QR-кодом в Москве послужили прототипом электронных документов.