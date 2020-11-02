Дубликаты основных документов россиян могут стать реальностью уже в следующем годы. Свои электронные двойники получат водительские права, охотничьи билеты и другие документы.
Цифровые двойники документов будут храниться в специальном приложении на смартфонах.
"Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов. Я думаю, эта программа стартует уже в следующем году", — сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Он проинформировал, что цифровые пропусков с QR-кодом в Москве послужили прототипом электронных документов.
"Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идёт проверка и всё хорошо. По такому же принципу можно создать цифровые двойники водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства, охотничьего билета и других. ", — отметил Шадаев.
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