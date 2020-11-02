На испанских Канарских островах ввели региональный закон, определяющий правила приёма и размещения туристов. Закон отличается от тех, что приняты в Мадриде, Барселоне и других регионах страны.
Любой турсит старше двенадцати лет должен иметь справку об отсутствии COVID-19.
"Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приёма местных и иностранных туристов. Все путешественники в возрасте старше 12 лет должны предъявлять при заселении в отель, апартаменты или виллы отрицательный тест на COVID-19 (срок действия не более 72 часов)", — сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При отказе предоставить результаты теста, по региональному закону гостинцы обязаны отказать туристу в размещении
"Если у туриста не будет теста, ему придется сдать анализ в клинике или лаборатории уже на островах за свой счёт. В ожидании результатов гость не может пользоваться общими зонами отеля. Если постоялец отказывается предоставить результаты теста или пройти тестирование, то в проживании ему могут отказать", — отмечается в сообщении.
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