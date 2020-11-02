На Канарах установили особые правила приёма туристов

На испанских Канарских островах ввели региональный закон, определяющий правила приёма и размещения туристов. Закон отличается от тех, что приняты в Мадриде, Барселоне и других регионах страны.

Любой турсит старше двенадцати лет должен иметь справку об отсутствии COVID-19.

"Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приёма местных и иностранных туристов. Все путешественники в возрасте старше 12 лет должны предъявлять при заселении в отель, апартаменты или виллы отрицательный тест на COVID-19 (срок действия не более 72 часов)", — сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При отказе предоставить результаты теста, по региональному закону гостинцы обязаны отказать туристу в размещении