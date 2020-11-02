Надзорное ведомство порекомендовало отечественным туристам при планировании путешествий воздерживаться от размещения в хостелах и в частном секторе. Для этого, по мнению Роспотребнадзора, больше подходят гостиницы и санатории.
В некоторых местах размещения от туристов могут потребовать справку об отсутствии коронавируса.
"Роспотребнадзор рекомендует отказаться от хостелов и частного сектора при выборе жилья в путешествии из-за распространения коронавирусной инфекции Жителям страны посоветовали заранее узнавать все условия размещения в гостиницах и санаториях. В некоторых регионах у гостей могут попросить справку об отсутствии коронавируса", — сообщило ведомство на своей странице в соцсети "Инстаграм".
В ведомстве отметили, что нужно перед поездками ознакомиться с региональными "антиковидными" ограничениями.
"Лучше заранее изучить эпидемиологическую обстановку и действующие ограничения в месте запланированного путешествия. Также необходимо взять макси, антисептики и перчатки. Если вы используете многоразовую маску, обязательно положите в сумку запас средств для её стирки", — рекомендовали в Роспотребнадзоре.
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