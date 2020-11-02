Туристам рекомендовали не останавливаться в хостелах

Надзорное ведомство порекомендовало отечественным туристам при планировании путешествий воздерживаться от размещения в хостелах и в частном секторе. Для этого, по мнению Роспотребнадзора, больше подходят гостиницы и санатории.

В некоторых местах размещения от туристов могут потребовать справку об отсутствии коронавируса.

"Роспотребнадзор рекомендует отказаться от хостелов и частного сектора при выборе жилья в путешествии из-за распространения коронавирусной инфекции Жителям страны посоветовали заранее узнавать все условия размещения в гостиницах и санаториях. В некоторых регионах у гостей могут попросить справку об отсутствии коронавируса", — сообщило ведомство на своей странице в соцсети "Инстаграм".

В ведомстве отметили, что нужно перед поездками ознакомиться с региональными "антиковидными" ограничениями.