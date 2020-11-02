Проблемы в поставке медпрепаратов в регионы связаны не с работой фармацевтической отрасли, а с транспортными и складскими вопросами. Логистика перегружена и едва справляется с повышенным спросом.
С перегруженностью Денис Мантуров связал проблему с маркировкой лекарств.
"Перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу. То же самое касается системы маркировки лекарств. Поэтому принято решение временно перевести эту процедуру на уведомительный режим работы", — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он сообщил, что российские фармпредприятия справляются с повышенном спросом, работая в обычном режиме.
"Реагируя на повышенный спрос в целом предприятия нарастили производство более чем в два раза. Текущий повышенный спрос предприятия покрывают, работая в штатном режиме. Созданные мощности рассчитаны на максимальное суточное производство более 20 млн масок, 50 тыс. респираторов, 220 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков", — проинформировал Мантуров.
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