Мантуров назвал причины перебоев поставок лекарств в регионы

Проблемы в поставке медпрепаратов в регионы связаны не с работой фармацевтической отрасли, а с транспортными и складскими вопросами. Логистика перегружена и едва справляется с повышенным спросом.

С перегруженностью Денис Мантуров связал проблему с маркировкой лекарств.

"Перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу. То же самое касается системы маркировки лекарств. Поэтому принято решение временно перевести эту процедуру на уведомительный режим работы", — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он сообщил, что российские фармпредприятия справляются с повышенном спросом, работая в обычном режиме.