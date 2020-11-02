Российские туроператоры заявили о небывалом росте спроса среди соотечественников на новогодние туры в самый западный город страны. Спросу способствует программа туристического кешбэка и увеличение авиарейсов.
Прямые авиарейсы в Калининград выполняются из 23 городов страны.
"На Новый год бронирование туров в Калининградскую область идет более активно, чем по другим регионам России. Этому помогает программа туристического кешбэка. Уже сейчас отели на Новый год заполняются хорошо. Росту продаж помогает расширенное авиасообщение: рейсы в Калининград выполняются из 23 регионов России", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Пятидневные туры начинаются от 21 тысячи рублей на двоих без перелёта.
"Дефицит мест начнет ощущаться уже к середине ноября. В первую очередь — в дорогих отелях, расположенных в центре Калининграда. Туроператоры предлагают различные новогодние программы. Например, пять дней по цене от 21 тысячи рублей на человека (без учёта дороги). В стоимость входит: проживание в гостинице на базе завтраков, экскурсионная программа, праздничный банкет, органный концерт в кафедральном соборе", — отмечается в сообщении.
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