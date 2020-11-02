АТОР: Калининград вышел в лидеры по росту спроса на новогодние туры

Российские туроператоры заявили о небывалом росте спроса среди соотечественников на новогодние туры в самый западный город страны. Спросу способствует программа туристического кешбэка и увеличение авиарейсов.

Прямые авиарейсы в Калининград выполняются из 23 городов страны.

"На Новый год бронирование туров в Калининградскую область идет более активно, чем по другим регионам России. Этому помогает программа туристического кешбэка. Уже сейчас отели на Новый год заполняются хорошо. Росту продаж помогает расширенное авиасообщение: рейсы в Калининград выполняются из 23 регионов России", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пятидневные туры начинаются от 21 тысячи рублей на двоих без перелёта.