Собянин: "Перевод школьников на карантин вдвое снизил заболеваемость"

Столичный мэр заявил о положительном эффекте от перевода школьников Москвы с 6-го по 11-й классы на дистанционную форму обучения в связи с усилившимся распространением COVID-19.

Количество школьников, инфицированных коронавирусом, за время карантина значительно снизилось.

"Карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в Москве", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Заболеваемость у детей и подростков в столице снизилась в два раза.