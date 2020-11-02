Столичный мэр заявил о положительном эффекте от перевода школьников Москвы с 6-го по 11-й классы на дистанционную форму обучения в связи с усилившимся распространением COVID-19.
Количество школьников, инфицированных коронавирусом, за время карантина значительно снизилось.
"Карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в Москве", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Заболеваемость у детей и подростков в столице снизилась в два раза.
"Помимо медицинских мер, были предприняты меры карантинного характера, в частности, были объявлены двухнедельные каникулы у школьников, и школьники старших классов с 6 по 11 были переведены на дистанционное обучение. В результате количество заболевших подростков в этом возрасте снизилось по сравнению с предыдущим периодом в два раза", — сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по COVID-19.
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