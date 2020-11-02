Онищенко выступил против карантина в детских садах

Поскольку дети дошкольного возраста не входят в группу риска людей, наиболее подверженных инфицированию коронавирусной инфекцией, закрывать на карантин все детские сады нет необходимости.

Геннадий Онищенко считает, что закрывать надо только те детсады, где выявлены случаи заражения COVID-19.

"На карантин необходимо только те дошкольные учреждения, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. Но остановить работу всех садиков по стране не стоит, поскольку дети не входят в группу риска", — заявил РИА ФАН депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Более жёсткие ограничительные меры могут в водить на местах главы регионов.