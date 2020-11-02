Поскольку дети дошкольного возраста не входят в группу риска людей, наиболее подверженных инфицированию коронавирусной инфекцией, закрывать на карантин все детские сады нет необходимости.
Геннадий Онищенко считает, что закрывать надо только те детсады, где выявлены случаи заражения COVID-19.
"На карантин необходимо только те дошкольные учреждения, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. Но остановить работу всех садиков по стране не стоит, поскольку дети не входят в группу риска", — заявил РИА ФАН депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Более жёсткие ограничительные меры могут в водить на местах главы регионов.
"В российских регионах c высоким ростом заболеваемости COVID-19 власти могут ввести более жёсткие ограничительные меры. Все соответствующие решения принимаются исходя из эпидемиологической обстановки", — пояснил бывший главный санитарный врач страны Онищенко.
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