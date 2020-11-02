В Иркутской области опровергили сообщения месенджеров о том, что стояние Губернатора Кобзва, инфицированного коронавирусом резко ухудшилось, и его перевели в реанимационную палату.
Кобзев на прошлой неделе лёг в больницу с коронавирусом. Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что губернатор находится в реанимации.
В оперштабе заявили, что состояние главы региона улучшается и его готовят к выписке из больницы.
"Состояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, стабильное, он чувствует себя лучше и готовится к выписке", — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Врач больницы сообщил, что глава региона находится в той же обычной палате, в которую его положили на прошлой неделе.
"Он очень хорошо ответил на наше лечение, субъективно чувствует себя лучше, температура нормализовалась, готовится к выписке. На данный момент находится в той же палате, в которую и поступал", — рассказала заведующая реанимационным отделением иркутской ОКБ Елена Овчаренко.
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