В Иркутске опровергли предсмертное состояние губернатора из-за COVID-19

В Иркутской области опровергили сообщения месенджеров о том, что стояние Губернатора Кобзва, инфицированного коронавирусом резко ухудшилось, и его перевели в реанимационную палату.

Кобзев на прошлой неделе лёг в больницу с коронавирусом. Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что губернатор находится в реанимации.

В оперштабе заявили, что состояние главы региона улучшается и его готовят к выписке из больницы.

"Состояние губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который находится на лечении в больнице в связи с коронавирусом, стабильное, он чувствует себя лучше и готовится к выписке", — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Врач больницы сообщил, что глава региона находится в той же обычной палате, в которую его положили на прошлой неделе.