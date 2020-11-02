Россиянам могут возместить расходы за тесты на коронавирус

Две общественные организации направили письма в Совет безопасности РФ и Роспотребнадзор с предложением оплачивать россиянам проведение теста на коронавирус, пишут "Известия".

Предложение связано с массовыми обращениями россиян.

"Гражданам России предлагается возмещать из бюджета расходы на тесты на коронавирус. Поводом к этому стали участившиеся жалобы граждан на дополнительные расходы на анализы на COVID-19", — говорится в письме, направленном в Совет безопасности России и на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Средства в размере 10 млрд рублей предлагается взять из ФОМС