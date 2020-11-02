Две общественные организации направили письма в Совет безопасности РФ и Роспотребнадзор с предложением оплачивать россиянам проведение теста на коронавирус, пишут "Известия".
Предложение связано с массовыми обращениями россиян.
"Гражданам России предлагается возмещать из бюджета расходы на тесты на коронавирус. Поводом к этому стали участившиеся жалобы граждан на дополнительные расходы на анализы на COVID-19", — говорится в письме, направленном в Совет безопасности России и на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Средства в размере 10 млрд рублей предлагается взять из ФОМС
"Предлагается возмещать из бюджета расходы на тесты на коронавирус уже заболевшим COVID-19 и членам их семей. Расходы на себя мог бы взять Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). На эти цели может потребоваться около 10 миллиардов рублей", — отмечается в письме, подписанном Союзом потребителей и Международной конфедерации обществ потребителей.
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