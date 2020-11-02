Глава Красноярского края распорядился, чтобы в торгово-развлекательных центрах отменили бесплатный интернет. Таким образом власти хотят сократить количество школьников, приходящих ради бесплатного Wi-Fi в этих места.
В ТРЦ края также запрещены семейные праздники в кафе и ресторанах.
"Пункт об ограничении для посетителей доступа к Wi-Fi в ТРЦ был внесен в указ губернатора на основании предложения Роспотребнадзора. Мера направлена на сокращение посещений ТРЦ школьниками. Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края Александра Усса.
Он объяснил это решение также тем, чтобы свести к минимуму контакты между людьми.
"Все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы сократить социальные контакты между людьми и прервать цепочку заболеваний", — подчёркивается в сообщении.
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